فنزويلا تنتقد المقترح الأميركي بشأن اقتسام السلطة مع المعارضة

كاراكاس ـ وكالات: انتقدت الخارجية الفنزويلية اقتراح وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو تشكيل حكومة مؤقتة وإجراء الانتخابات لحل الوضع في فنزويلا. قال وزير الخارجية الفنزويلي، خورخي أرياسا، في تغريرة على صفحته الرسمية على موقع “تويتر” على خلفية محاولات وزارة الخارجية الأميركية في بلادنا، تشكيل حكومة تحت وصاية واشنطن، تصر الحكومة البوليفارية على أنها لن تقبل ولن تقبل أبدًا أي حجز من أي حكومة أجنبية”. وكانت الولايات المتحدة قد اقترحت أمس الاول تشكيل حكومة مؤقتة في فنزويلا من أعضاء الجمعية الوطنية ، التي ستعترف بها كل من السلطات والمعارضة، تليها انتخابات ورفع العقوبات الأميركية. في الوقت نفسه، كما أشار بومبيو، لم يستطع رئيس الحكومة الانتقالية الترشح للرئاسة في هذه الانتخابات. من جهته، دعا زعيم المعارضة الفنزويلية خوان جوايدو الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو إلى قبول اقتراح الولايات المتحدة بتشكيل حكومة انتقالية مقابل رفع العقوبات، قائلا إنه “الخيار الوحيد لتخطي الأزمة”. وقال جوايدو إنه يتعين على مادورو أن “يتحمل المسؤولية ويقبل العرض المقدم من المجتمع الدولي”، مضيفا أنه “الخيار الوحيد لتخطي الأزمة، سنفعل كل شيء للحفاظ على أرواح شعبنا”. وتعاني فنزويلا، التي تم تسجيل 135 حالة إصابة بها على الأقل بفيروس كورونا المستجد حتى الآن، من أزمة اقتصادية طاحنة تسببت في نزوح جماعي من فنزويلا. كما أن نظام الرعاية الصحية فيها مهترئ، في ظل النقص الحاد في الأدوية والإمدادات.