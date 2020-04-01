مسؤول: صندوق النقد في حوار مع السلطات الإيرانية بشأن مساعدة مالية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية لشعار صندوق النقد الدولي

قال مسؤول بصندوق النقد الدولي إن الصندوق يجري حوارا مع السلطات الإيرانية بعد أن طلبت طهران مساعدة مالية لدعم جهودها في مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا.

طلبت إيران - البلد الأشد تضررا بالفيروس في الشرق الأوسط - تمويلا طارئا من الصندوق بخمسة مليارات دولار.

وقال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد، إن الصندوق يجري محادثات للاطلاع على حاجات إيران ومتطلبات المضي قدما في معالجة طلبها. وكان يتحدث أثناء حلقة نقاش افتراضية نظمها مركز كارنيجي الشرق الأوسط.