الجيش الليبي يسقط سادس طائرة تركية مسيرة خلال يومين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 أبريل 2020

متابعات_الخليج 365

تمكنت قوات الجيش الليبي، الأربعاء، من إسقاط سادس طائرة تركية مسيرة خلال يومين، خلال الاشتباكات الدائرة مع مليشيات مصراتة وطرابلس.



وقال عقيلة الصالح، مدير المكتب الإعلامي لغرفة عمليات إجدابيا وفقا لـ"العين الإخبارية" إن قوات الجيش الليبي أسقطت طائرة تركية مسيرة جنوب منطقة القواليش بالجبل الغربي.

وتعد هذه هي الطائرة التركية السادسة التي يسقطها الجيش الليبي خلال يومين، بعد أن أسقط 5 طائرات آخرين بمحيط كل من مصراتة وطرابلس.

وأعلن المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، الأربعاء، أن بارجة تركية أطلقت صواريخ علي منطقة العجيلات، غربي العاصمة طرابلس

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ويتقدم الجيش الليبي على عديد من الجبهات في مدينة طرابلس و ما حولها، حيت دخلت قواته حي أبوسليم (جنوب العاصمة) و سيطرت على منطقة الرابش الاستراتيجية خط الدفاع الامامي لمليشيات غنيوة الككلي.

وقال الجيش إن مقاتلات السلاح الجوي نفذت عدداً من الغارات الجوية الإربعاء على مواقع وتمركزات المليشيات في منطقة بوقرين شرق مدينة مصراته .

واستهدفت الغارات مواقع الإرهابيين المدعومين من تركيا بمنطقة "بوقرين" و" زمزم".

وتشهد محاور القتال بجنوب العاصمة وجنوب مدينة مصراتة وغرب سرت، معارك طاحنة بين قوات الجيش الليبي ومليشيات الوفاق.

وحقق الجيش الليبي تقدمات عسكرية، حيث تمكن من السيطرة على زلطن والجميل ورقدالين ومناطق أخرى قريبة من الحدود التونسية.