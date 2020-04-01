الأردن: وباء كورونا في إربد "تحت السيطرة"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 أبريل 2020

قال المسؤول عن ملف كورونا في شمال الأردن الدكتور وائل هياجنة، إن "وباء فايروس كورونا في محافظة إربد البؤرة في الأردن، عاد إلى السيطرة"، بعد عزل مدينة إربد وعدد من قراها عن بعضها، وعن المحافظات الأخرى منذ إسبوع تقريباً. وأوضح الهياجنة لـ24 أن "السيطرة في إربد، تستند إلى تراجع أعداد الإصابات المكتشفة يومياً بالمحافظة، التي أصبحت ضمن المنحنى الطبيعي للوباء، بالإضافة إلى توفر الكوادر الطبية والتجهيزات والعلاجات بشكل كاف للتعامل مع جميع الإصابات". وشهدت محافظة إربد تفشي الوباء بسبب حفل زفاف حضره أكثر من 550 شخصاً، مع مصابين عائدين من إسبانيا، ما أدى إلى إصابة 87 من الحضور، خالطوا آخرين، وتسببوا في توسع دائرة الإصابات. وأشار إلى أن" المحافظة التي يسكنها حوالي 2.5 مليون سجلت يوم أمس 4 إصابات فقط، في الوقت الذي تجاوزت فيه الحصيلة اليومية في الأيام الماضية 15 إصابة أحياناً". ودلل الهياجنة، على ذلك أيضاً بأن" نتائج الفحوصات المخبرية لـ300 شخص حضروا حفل الزفاف الذي نشر الفيروس، لم تظهر فيها إلا 4 اصابات مؤكدة فقط، فيما أظهرت جميع نتائج العينات المأخوذة من 11 عمارة سكنية في إربد خالطوا طلاب مصابين من عرب 48، أنها سلبية". وأكد الهياجنة أن "بقاء المواطنين في منازلهم خلال الأيام المقبلة سيسهم في السيطرة أكثر على الفيروس وخفض نسبة الإصابات ".

