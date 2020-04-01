إندونيسيا: أكثر من 100 إصابة جديدة بكورونا و21 وفاة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 أبريل 2020

سجلت إندونيسيا ارتفاعاً كبيراً مجدداً في الإصابات بفيروس كورونا بلغ 149، اليوم الأربعاء، ليصل إجمالي الإصابات فيها إلى 1677، وفقاً لوزارة الصحة الإندونيسية . وارتفعت حصيلة الوفيات أيضا إلى 157، بعد 21 حالة وفاة جديدة اليوم، حسب ما قال المتحدث باسم الوزارة أحمد يوريانتو. وكان الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو قد أصدر أمس الثلاثاء مرسوما لفرض طوارئ صحية جديدة في البلاد، وأمر بـ"قيود اجتماعية" واسعة النطاق. كما قررت إندونيسيا منع الأجانب من دخولها أو عبورها بداية من غد الخميس، باستثناء المقيمين بصفة دائمة والدبلوماسيين والذين يملكون تصاريح عمل، وفقاً لوزارة العدل.

