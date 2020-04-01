شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إيران نفذت إعدامات في أماكن عامة خلال العام الماضي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 أبريل 2020

متابعات_الخليج 365

كشف تقرير حقوقي جديد أن السلطات الإيرانية نفذت مئات الإعدامات خلال العام الماضي، لتواصل إيران تصدرها ضمن أعلى معدلات الإعدام في العالم، وفقا للعين.



ونقلت إذاعة فردا التي تبث من التشيك، الأربعاء، تقريرا عن منظمة حقوق الإنسان الإيرانية (مقرها النرويج)، كشف أن إيران نفذت 280 عقوبة إعدام على الأقل على مدار عام 2019.

وأشار التقرير الثاني عشر الصادر عن المنظمة الحقوقية أن المسؤولين الإيرانيين تكتموا على 70 % من الإعدامات التي نفذتها.

ووثقت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية تلك الإعدامات اعتمادا على مصادر لها داخل إيران، حسب التقرير.

وانتقد التقرير تنفيذ سلطات إيران عقوبات بالإعدام ضد متهمين بجرائم قتل اعتمادا على آراء عائلات المجني عليهم وليس وفق أحكام قضائية.

وتطرقت المنظمة الحقوقية إلى أن طهران لديها انعدام بالشفافية في الإعلان عن الأعداد الدقيقة لعمليات الإعدام داخل سجونها.

في العديد من الحالات، يتم تنفيذ عمليات الإعدام في السجون الإيرانية دون علم محامي المتهم، بشكل غير عادل وغير شفاف وهو الموضوع الذي انتقدته منظمة العفو الدولية مرارا.

وأعدمت إيران 4 أطفال على الأقل بالعام الميلادي الماضي، في مخالفة للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل التي انضمت إليها عام 1993.

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وذكر التقرير أن السلطات الإيرانية نفذت 13 حكما بالإعدام بالأماكن العامة في 2019، بما ينتهك قواعد حقوق الإنسان، ويتعارض مع التزامات إيران بموجب ميثاق الحقوق المدنية والسياسية.

ولفتت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية ضمن جزء آخر من تقريرها للإعدامات الجماعية لمعارضين في عام 1988.

ولاتزال هناك الكثير من الأسئلة حول تلك الإعدامات التي جرت قبل 30 عاما، ولم يفتح صندوقها الأسود بعد.

ولاتوجد إحصاءات رسمية إيرانية حول أعداد الأشخاص الذين أعدموا في أواخر ثمانينات القرن الماضي، وكذلك أماكن دفن العشرات منهم والذين كانوا يقضون أحكاما بالسجن ولم تصدر بحقهم إعدامات.

ودعت منظمة العفو الدولية قبل عام في تقرير لها بعنوان "أسرار ملطخة بالدماء" لإجراء تحقيق شامل ومستقل حول حجم هذه الإعدامات.

وانتقدت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية بختام تقريرها مقتل مئات الأشخاص برصاص قوات الأمن الحكومية في الشوارع خلال احتجاجات شعبية، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

ولم تقدم الحكومة الإيرانية حصيلة رسمية حتى الآن بشأن أعداد قتلى ومصابي ومعتقلي احتجاجات نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، غير أن وكالة "رويترز" أعلنت مقتل 1500 شخص.

وقدمت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية توصيات إلى سلطات طهران لتحسين حالة حقوق الإنسان في البلاد وخفض عدد عمليات الإعدام.

ولم ترد السلطات الإيرانية بعد على التقرير الحقوقي والتوصيات الواردة فيه.