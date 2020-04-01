"سوق أبوظبي العالمي" يدعم الشركات في مواجهة "كورونا"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 أبريل 2020

متابعات_الخليج 365

أعلن "سوق أبوظبي العالمي" عن حزمة دعم الأعمال الموجهة إلى الشركات المسجلة لديه ضمن التدابير المتخذة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" على مجتمع الأعمال.



تأتي الحزمة تماشيا مع إطلاق مبادرات التحفيز الاقتصادي لـ"أبوظبي" بهدف دعم النشاط الاقتصادي وتسهيل الأعمال في الإمارة.

وتتضمن الحزمة تخفيضات على العديد من الرسوم المفروضة من قبل سوق أبوظبي العالمي ومنها "إعفاء كامل على رسوم تجديد التراخيص التجارية باستثناء تراخيص شركات الأغراض الخاصة وتراخيص المؤسسات ورسوم تجديد الأنشطة التجارية ورسوم تجديد حماية البيانات الشخصية ورسوم إصدار وتجديد تصاريح العمل المؤقتة ورسوم الطلبات المتأخرة وذلك حتى 25 مارس/آذار 2021 إلى جانب إعفاء كامل من الرسوم السنوية للصناديق الاستثمارية وذلك حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2020 علاوة على إعادة كامل الرسوم السنوية للصناديق الاستثمارية المدفوعة إلى سلطة تنظيم الخدمات المالية خلال عام 2020".

وتضمنت الحزمة كذلك إعادة 50% من قيمة الرسوم الرقابية للخدمات المالية المدفوعة من قبل الشركات الخاضعة لرقابة سلطة تنظيم الخدمات المالية لعام 2020.

وشملت تخفيضا بنسبة 50% على الرسوم الرقابية لسلطة تنظيم الخدمات المالية حتى 31 ديسمبر/كانون الأول المقبل وتأجيل تحصيل الإيجار ورسوم الخدمة للمستأجرين في مربعة سوق أبوظبي العالمي في جزيرة المارية.

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الإمارات تحول سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى شركة مساهمة

وقال أحمد بن علي محمد الصايغ، وزير دولة رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي، إن السوق أطلق حزمة داعمة لمجتمع الأعمال في إطار جهودنا لدعم الشركات المسجلة ومجتمع الأعمال خلال هذه الفترة.

أضاف أن هذه الخطوة تأتي مكملة لخطط الدعم الشامل التي أعلنتها حكومة دولة الإمارات ومؤسساتها عبر إطلاق المبادرات الاستراتيجية الاقتصادية التي بدورها تسهم في ضمان صحة وسلامة المجتمع والدولة كافة.

وأوضح الصايغ أن حزمة دعم الأعمال ستدخل حيز التنفيذ الفوري وستكون العديد من الإجراءات والتدابير التي تتضمنها سارية حتى نهاية شهر مارس/آذار 2021.

وأكد الالتزام بالعمل المشترك على تجاوز هذه الفترة لتصبح السوق منصة للمال والأعمال الأكثر قوة ومرونة.

ويواصل سوق أبوظبي العالمي بسلطاته الثلاث (سلطة التسجيل، سلطة تنظيم الخدمات المالية، ومحاكم سوق أبوظبي العالمي) مع أكاديمية سوق أبوظبي العالمي ومركز تحكيم سوق أبوظبي العالمي العمل وتقديم الخدمات كافة رقميا.