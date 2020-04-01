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إردوغان يستغل انشغال العالم ويهاجم العجيلات الليبية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - القاهرة، أنقرة

استغل نظام الرئيس التركي رجب طيب إردوغان انشغال العالم بمكافحة فيروس كورونا المستجد، وأعطى الأوامر لسفينة حربية تركية لإطلاق صواريخها أمس على مدينة العجيلات الواقعة غرب العاصمة طرابلس، والتي يسيطر عليها الجيش الليبي، في تطور خطير للعمليات العسكرية الدائرة غرب ليبيا وللتدخل التركي في البلاد.

وقالت المصادر إن الصواريخ التي أطلقتها بارجة تركية من عرض البحر سقطت في مزرعة أحد المواطنين بمنطقة الظهيرة على أطراف مدينة العجيلات، دون تسجيل خسائر بشرية ومادية.

وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي صورا لحطام الصواريخ وهي من نوع «ريم- 66» أمريكي الصنع، التقطها مواطنون، وصورا أخرى للبارجة وهي في عرض البحر، ومقطع فيديو للحظة إطلاق الصواريخ.

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في المقابل، أعلن المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابع للجيش الليبي أمس، إسقاط طائرة تركية مسيرة فوق سماء مدينة العجيلات غرب البلاد، وهي ثالث طائرة مسيرة يتم إسقاطها خلال الـ48 ساعة الماضية.

وعلى صعيد آخر، أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو أنه تم فرض حجر صحي على 50 بلدة وقرية ومزرعة في 21 ولاية في البلاد لمكافحة انتشار كورونا.

ونقلت وكالة «الأناضول» التركية عنه القول، في مقابلة تلفزيونية، إن سفر المواطنين بين الولايات (الـ81) انخفض بنسبة 98.9%، عقب تقييد السفر أخيرا، إلا للحالات الضرورية القصوى بموجب إذن رسمي من الجهات المعنية، ولفت إلى أن «بين المصابين بكورونا في تركيا، 30 عنصر أمن و18 من الدرك و4 قائمقام، وواليا واحدا».

وأعلنت الصحة التركية تسجيل 46 حالة وفاة جديدة، خلال آخر 24 ساعة، ليرتفع بذلك الإجمالي إلى 214، وأضافت أن أعداد المصابين بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 13 ألفا و531.