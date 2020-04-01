كورونا يقترب من حاجز المليون ويحصد 45 ألفا حول العالم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وكالات - عواصم العالم

اقترب فيروس كورونا المستجد من إصابة ما يقارب من مليون شخص، ويتوقع أن يكون تمكن صباح اليوم من حصد أرواح 45 ألف شخص حول العالم.

وأظهرت البيانات المجمعة لعدد حالات الإصابة بفيروس كورونا حول العالم أن عدد الإصابات به وصل إلى 860 ألفا حتى صباح أمس، وكشفت بيانات منصة «وورلد ميترز»، الدولية المتخصصة في الإحصائيات، أن إجمالي عدد الوفيات تجاوز 42 ألف حالة. وصل إلى 860 ألفا حتى السادسة صباح أمس بتوقيت جرينتش، كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين تجاوز 178 ألفا.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد حالات الإصابة، تليها إيطاليا وإسبانيا والصين وألمانيا وفرنسا وإيران والمملكة المتحدة.

أعلى معدلوسجلت فرنسا أعلى معدل يومي للوفيات بفيروس كورونا منذ بداية تفشي الفيروس، حسبما أعلن جيروم سالومون، سالومون مدير عام الشؤون الصحية في فرنسا، وقال إن 499 شخصا توفوا خلال 24 ساعة، ليصل إجمالي الوفيات في البلاد إلى 3523 شخصا.

كما ارتفع عدد المصابين بالفيروس ممن هم بحاجة إلى العلاج بوحدات الرعاية المركزة بأكثر من 450 شخصا، حيث يتم علاج نحو 23 ألفا في المستشفيات التي تعاني بشدة من ضغط المرضى، بحسب مالومون، وتقل أعمار ثلث من هم بحاجة للرعاية المركزة عن 60 عاما.

الأسوأ عالمياوصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أزمة وباء كورونا بأنها الأسوأ عالميا منذ الحرب العالمية الثانية.

وأضاف جوتيريش في مؤتمر صحفي عن بعد «هذه هي أكثر ما واجهناه من أزمات تحديا منذ الحرب العالمية الثانية»، واعتبر أن السبب في ذلك يعود إلى أن الفيروس يمثل تهديدا لكل شخص في العالم، وسيتسبب في ركود ربما لا مثيل له في الماضي القريب.

وتابع «لا نزال بعيدين للغاية عما نحتاجه لمحاربة كوفيد 19 فعليا على مستوى العالم، وأن نكون قادرين على التعامل مع الآثار السلبية على الاقتصاد العالمي والمجتمعات العالمية».

وأوضح أن جميع الدول بحاجة إلى اتباع المبادئ التوجيهية لمنظمة الصحة العالمية لكبح انتشار الفيروس، وقال جوتيريش «لا نزال بعيدين عن توفير حزمة عالمية لمساعدة العالم النامي»، مشيرا إلى أن ما تمت تعبئته من جانب العالم المتقدم يخدم اقتصاداته فحسب.

تراجع الرئيسوصف الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو فيروس كورونا « بأحد أكبر التحديات التي يواجهها جيلنا» مما يمثل تغيرا في موقفه بعد أسبوع من تقليله من مدى خطورة تهديد الفيروس وانتقاده للقيود المفروضة على الحياة العامة.

وقال بولسونارو في خطاب متلفز يعد الرابع له منذ بدء الأزمة « الفيروس يمثل حقيقة واقعة. نحن نواجه أكبر التحديات في جيلنا».

وأضاف أنه قلق بشأن إنقاذ حياة المواطنين والحفاظ على الوظائف، مضيفا أنه لا يجب أن تكون الإجراءات التي تم اتخاذها لمواجهة الفيروس أسوأ من الفيروس نفسه.

وتساءل بولسونارو «ماذا سوف يحل بالبائعين المتجولين وغيرهم ممن يعملون فى الخدمة في المنازل، الذين أتعامل معهم خلال حياتي العامة؟».

زحف في إسرائيلوأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية أمس ارتفاع عدد الوفيات المسجلة من جراء الإصابة بفيروس كورونا بها إلى 21 حالة وفاة.

ووفقا للبيانات، التي نقلتها صحيفة «جيروزاليم بوست» على موقعها الالكتروني، فإن عدد الإصابات ارتفع إلى 5591 حالة، كما ذكرت أن 97 من المصابين في حالة خطيرة.

يأتي هذا بينما تدرس السلطات فرض إغلاق كامل على المدن التي يسكنها اليهود المتشددون بعدما سجلت مناطقهم معدلات مرتفعة من الإصابة بالفيروس.

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إحصاءات كورونا حول العالم:

188 ألف إصابة

4055 وفاة

إيطاليا

106 ألف إصابة

428 ,12 ألف إصابة

إسبانيا

100 ألف إصابة

9000 وفاة

الصين

81,554 ألف إصابة

3312 وفاة

ألمانيا

67 ألف إصابة

701 وفاة

فرنسا

48 ألف مصاب

3523 وفاة