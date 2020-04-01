قرار عاجل من رئيس الوزراء بشأن مستشفيات الحميات

كتب: ضياء السقا

كلّف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مديريات الأمن بالمحافظات المختلفة بضرورة التواجد أمام مستشفيات الحميات على وجه الخصوص لتنظيم عملية الدخول والخروج، بسبب وجود تزاحم وضغط كبيرين على المستشفيات خلال الفترة الحالية، موجهًا بأهمية تحقيق الانضباط؛ حتى تتمكن الأجهزة الطبية من أداء الخدمة للمرضى.

وبحسب بيان للمجلس، عقد مجلس المحافظين اجتماعه اليوم برئاسة مدبولى، من خلال تقنية الفيديوكونفرانس، وبحضور اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، وأسامة هيكل وزير الدولة للإعلام.

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وخلال الاجتماع، قدم المحافظون مداخلات أكدوا خلالها الالتزام التام بإجراءات تطبيق الحظر، واستكمال أعمال تطهير الشوارع والمرافق والمبانى والمنشآت المختلفة بكل محافظة، كما أكدوا توافر كافة السلع التموينية بأرصدة كافية والمتابعة المستمرة لموقف تلك الأرصدة وضبط المخالفات لاسيما فيما يتعلق بزيادة الأسعار واتخاذ إجراءات حيالها.

كما أكد المحافظون توافر المستلزمات الطبية بالمستشفيات العامة والجامعية ومتابعتها باستمرار، وعرضوا موقف المعامل الطبية، ومستشفيات العزل الصحى بكل محافظة، والذى يشير إلى وجود التجهيزات اللازمة للتعامل مع الموقف.

وأشار المحافظون إلى تنظيم عمليات صرف المعاشات وتوزيع شرائح الإنترنت على طلاب المرحلة الثانوية فى الأماكن المخصصة والتى تم تهيئتها لاستقبال كبار السن فيما يتعلق بالمعاشات واتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع أى تكدس وزحام، وأشاروا إلى توافر كافة المواد البترولية من السولار والبوتاجاز، والعمل على غلق كافة الأسواق العشوائية، كما أكدوا أنه يتم منع أية تجمعات، أو اجتماعات مباشرة، حيث يتم التواصل بين المحافظين ورؤساء المدن والأجهزة يتم من خلال الأجهزة اللاسلكية.