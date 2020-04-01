هيئة صحية بريطانية: 1.7 مليون شخص يمكن أن يكونوا تعرضوا لكورونا حتى الآن

أشارت هيئة الخدمات الصحية البريطانية، إلى إمكانية تعرض "1.7 مليون شخص ل​فيروس كورونا​ حتى الآن".

وأشارت الهيئة إلى أنه "خلال الفترة الممتدة بين 28 آذار و 31 آذار، تم الإبلاغ عن 1.496.651 حالات فيروسات تاجية محتملة بناءً على أعراض الأشخاص"، لافتةً إلى أنه "كان هناك 243.543 تقييمًا إضافيًا يشير إلى أن الأشخاص ربما أصيبوا بالمرض".

من جهتها، أوضحت ​نقابة الأطباء​ البريطانية أن "تغييرات طارئة يتم إجراؤها على لوائح العقد، والتي من المرجح أن تؤدي إلى الممارسات المطلوبة لتكون مفتوحة يوم ​الجمعة العظيمة​ و​عيد الفصح​ الاثنين".