هيئة صحية بريطانية: 1.7 مليون شخص يمكن أن يكونوا تعرضوا لكورونا حتى الآن

أشارت هيئة الخدمات الصحية البريطانية، إلى إمكانية تعرض "1.7 مليون شخص لفيروس كورونا حتى الآن".
وأشارت الهيئة إلى أنه "خلال الفترة الممتدة بين 28 آذار و 31 آذار، تم الإبلاغ عن 1.496.651 حالات فيروسات تاجية محتملة بناءً على أعراض الأشخاص"، لافتةً إلى أنه "كان هناك 243.543 تقييمًا إضافيًا يشير إلى أن الأشخاص ربما أصيبوا بالمرض".
من جهتها، أوضحت نقابة الأطباء البريطانية أن "تغييرات طارئة يتم إجراؤها على لوائح العقد، والتي من المرجح أن تؤدي إلى الممارسات المطلوبة لتكون مفتوحة يوم الجمعة العظيمة وعيد الفصح الاثنين".
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