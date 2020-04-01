الكرملين: بوتين يبحث مع أردوغان سير تنفيذ الاتفاقات الثنائية في إدلب

أشار الكرملين إلى أن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بحث مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان سير تنفيذ الاتفاقات الروسية التركية حول إدلب شمال غربي سوريا".
ولفت الكرملين في بيان، إلى أن "الرئيسان تبادلا خلال مكالمة هاتفية صدرت عن الجانب التركي، الآراء حول مسائل التسوية السورية بما في ذلك تنفيذ الاتفاقات الروسية التركية للـ 5 من آذار 2020 حول إحلال الاستقرار في منطقة إدلب".
كما شدد على أنهما تطرقا أيضا "إلى الوضع في ليبيا، وجدول الأعمال الثنائي مع التركيز على التعاون التجاري والاقتصادي".
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