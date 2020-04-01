الكرملين: بوتين يبحث مع أردوغان سير تنفيذ الاتفاقات الثنائية في إدلب

أشار ​الكرملين​ إلى أن "الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​، بحث مع نظيره التركي ​رجب طيب أردوغان​ سير تنفيذ الاتفاقات الروسية التركية حول إدلب شمال غربي ​سوريا​".

ولفت الكرملين في بيان، إلى أن "الرئيسان تبادلا خلال مكالمة هاتفية صدرت عن الجانب التركي، الآراء حول مسائل التسوية السورية بما في ذلك تنفيذ الاتفاقات الروسية التركية للـ 5 من آذار 2020 حول إحلال الاستقرار في منطقة إدلب".

كما شدد على أنهما تطرقا أيضا "إلى الوضع في ​ليبيا​، وجدول الأعمال الثنائي مع التركيز على التعاون التجاري والاقتصادي".