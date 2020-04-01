كونتي: لضرورة تبني استراتيجية انتعاش لدعم اقتصادات دول الاتحاد الأوروبي

أشار رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، إلى أن "الوقت حان أمام الاتحاد الأوروبي كي يثبت أنه اتحاد أوروبي حقا"، مؤكدا أن "تخلف دولة مل عن الركب، سيؤدي إلى إضعاف الجميع".
ودعا كونتي إلى "ضرورة تبني استراتيجية انتعاش لدعم اقتصادات دول الاتحاد الأوروبي وحماية شركاتها من عمليات الاستحواذ العدائية من قبل أطراف ثالثة"، آملاً أن "تتبنى ألمانيا موقفا يرقى إلى مستوى التحدي الذي تواجهه في الوقت الحالي".
كما تمنى أن "يتم البحث عن الأدوات المناسبة في سبيل إيجاد حلول للأزمة التي سببتها جائحة فيروس كورونا"، لافتاً إلى وجوب أن "تتاح لكل دولة عضو الفرصة للاستفادة من قوة الاتحاد الأوروبي بأكمله لمواجهة عواقب الوباء، من خلال التمويل طويل الأمد وبأسعار فائدة منخفضة".
ونوه كونتي بأن "ألمانيا وإيطاليا مترابطتان بشكل وثيق"، موضحاً أن "الدورات الاقتصادية للبلدين متزامنة للغاية".
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