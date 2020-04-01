السلطات التركية تسجل 63 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بكورونا

أشارت السلطات التركية إلى أن "حصيلة الوفيات جراء الإصلبة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في البلاد، بلغت 277 حالة، عقب تسجيل 63 حالة وفاة جديدة".
ولفتت السلطات إلى أنه "تم تسجيل 2148 إصابة جديدة بالفيروس، خلال الساعات الـ 24 الأخيرة".
كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أطلق في وقت سابق حملة تبرعات وطنية لدعم متضرري فيروس كورونا، افتتحها بتبرعه براتبه لسبعة أشهر، لافتاً إلى "إمكانية مشاركة المواطنين في هذه الحملة".
وأوضح أنه "سيضمن وصول الأموال المجموعة عبر الحملة الوطنية إلى مستحقيها عبر الاستعانة بمخاتير الأحياء".
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