دير لاين تقترح نظام عمل جديد لمساعدة العاملين على الاحتفاظ في وظائفهم

اقترحت رئيسة ​المفوضية الأوروبية​، أورسولا فون دير لاين، نظام عمل جديد بساعات أقل تدعمه الدولة لمساعدة العاملين على الاحتفاظ بوظائفهم، في ظل تضرر اقتصادات دول التكتل البالغ عددها 27 من وباء ​فيروس كورونا​.

ولفتت ديرلاين إلى أن "الشركات تدفع أجوراً لموظفيها، حتى لو لم تكن تدر دخلا في الوقت الحالي"، موضحةً أن "المبادرة تهدف إلى مساعدة إيطاليا وإسبانيا وجميع الدول الأخرى التي تضررت بشدة من تفشي كورونا".

كما شددت على أنها "ستفعل ذلك بفضل التضامن من قبل أعضاء آخرين"، مفيدةً بأن "النظام ستكفله جميع دول ​الاتحاد الأوروبي​".