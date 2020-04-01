الدواء العالمية تحذر من استخدام ادوية الملاريا لعلاج كورونا إلا بحالات الضرورة

حذّرت وكالة الدواء الأوروبية، من استخدام أدوية الملاراي لعلاج ​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​"، إلا في حالات الضرورة.

وكانت العديد من الدول لجأت خلال الأيام السابقة إلى استخدام دواء يدعى "هيدروكسي كلوروكوين"، لعلاج المصابين بفيروس كورونا.

من جهته، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الموافقة على استخدام هذا الدواء كعلاج، ليحو بذلك حذو فرنسا التي أعلنت من قبل نجاحها في استخدام هذا الدواء على عدد محدود من المرضى، وكذلك الصين التي تعمل على دراسة هذا الدواء مع أدوية أخرى.

ولفتت وكالة "رويترز" إلى أن باحثون أميركيون بدأوا، على غرار علماء في دول أخرى، دراسات لمعرفة ما إذا كان من الممكن استخدام الأدوية الخاصة بعلاج الملاريا منخفضة التكلفة والمتاحة على نطاق واسع للمساعدة في علاج المرض الناجم عن الفيروس التاجي الجديد "كورونا".