حاكم فلوريدا يصدر قراراً ببقاء السكان في منازلهم لمدة 30 يوماً

أصدر حاكم ​ولاية فلوريدا​ الأميركية رون ديسانتيس، قراراً ببقاء السكان في منازلهم لمدة 30 يوماً، في إطار الإجراءات التي تتخذها السلطات للحد من انتشار ​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​".

وفي وقت سابق من اليوم، أشار نائب الرئيس الاميركي مايك بنس، إلى أنه "في هذه اللحظة أكثر سيناريو مشابه للولايات المتحدة الأميركية هو إيطاليا"، لافتاً إلى أن "أياماً صعبة بانتظار الأميركيين، لكن المستقبل بأيديهم".

من جهتها، أعلنت شبكة "سي بي إس نيوز" الأميركية، ارتفاع عدد الوفيات جراء الإصابة بكورونا في أميركا إلى 4080 حالة وفاة، وذلك عقب تسجيل 865 حالة وفاة جديدة.