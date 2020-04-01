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مقتل 21 شخصا جراء فيضانات في إيران

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أعلن المتحدث باسم هيئة الطوارئ ال​إيران​ية مجتبى خالدي عن "مقتل 21 شخصا وفُقد أثر شخص في إيران جراء فيضانات"، لافتا الى أن "المحافظات الجنوبية سجلت أكبر عدد من الضحايا في ​الفيضانات​ الجديدة، لكن تم إحصاء وفيات في المناطق الوسطى".

وكان خالدي حذر في وقت سابق من أن موجة جديدة من الأمطار الغزيرة ستضرب إيران بعدما أدت الفيضانات إلى مقتل 12 شخصًا الأسبوع الماضي.

وتأتي الفيضانات في الوقت الذي تضررت فيه البلاد بشدة من وباء ​​ الذي أدى إلى وفاة أكثر من 3 آلاف شخص.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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