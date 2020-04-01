مقتل 21 شخصا جراء فيضانات في إيران

أعلن المتحدث باسم هيئة الطوارئ الإيرانية مجتبى خالدي عن "مقتل 21 شخصا وفُقد أثر شخص في إيران جراء فيضانات"، لافتا الى أن "المحافظات الجنوبية سجلت أكبر عدد من الضحايا في الفيضانات الجديدة، لكن تم إحصاء وفيات في المناطق الوسطى".
وكان خالدي حذر في وقت سابق من أن موجة جديدة من الأمطار الغزيرة ستضرب إيران بعدما أدت الفيضانات إلى مقتل 12 شخصًا الأسبوع الماضي.
وتأتي الفيضانات في الوقت الذي تضررت فيه البلاد بشدة من وباء كورونا الذي أدى إلى وفاة أكثر من 3 آلاف شخص.
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