شبان من الميناء خرقوا حظر التجول ونفذوا مسيرة احتجاجا على الاوضاع الاقتصادية

خرق عدد من الشبان في مدينة الميناء توقيت حظر التجول، وجالوا على متن دراجاتهم في المدينة ، ونفذوا مسيرة انطلقت من شارع ساحة السمك، فالبوابة وحي الزراعة فبور سعيد فالسنترال. وذلك احتجاجا على الأوضاع الراهنة والضيق الاقتصادي.
وتوجه قسم من المحتجين إلى مبنى منزل مفتي طرابلس والشمال الشيخ الدكتور ملك الشعار في شارع المنلا في مدينة طرابلس ورددوا هتافات منددة بالفساد وسياسة الحكومة .
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