شبان من الميناء خرقوا حظر التجول ونفذوا مسيرة احتجاجا على الاوضاع الاقتصادية

خرق عدد من الشبان في مدينة ​الميناء​ توقيت ​حظر التجول​، وجالوا على متن دراجاتهم في المدينة ، ونفذوا مسيرة انطلقت من شارع ساحة السمك، فالبوابة وحي ​الزراعة​ فبور سعيد فالسنترال. وذلك احتجاجا على الأوضاع الراهنة والضيق الاقتصادي.

وتوجه قسم من المحتجين إلى مبنى منزل مفتي طرابلس والشمال الشيخ الدكتور ملك الشعار في شارع المنلا في ​مدينة طرابلس​ ورددوا هتافات منددة بالفساد وسياسة الحكومة .