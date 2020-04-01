غبريل أكد وجود تراجع في إستيراد الدولار من الخارج

أكد الخبير الإقتصادي ​نسيب غبريل​، في حديث تلفزيوني، وجود تراجع في إستيراد ​الدولار​ من الخارج، لافتاً إلى أن الأمر يعود إلى إرتفاع الكلفة بسبب الإجراءات القائمة بسبب إنتشار ​فيروس كورونا​ المستجد.

وتحدث غبريل في هذا السياق عن إغلاق الكثير من المطارات ووقف شركات الطيران رحلاتها، بالإضافة إلى الإجراءات التي تأخذها ​المصارف​ المركزية في العديد من الدول.

وكانت وكالة الصحافة الفرنسية قد نقلت عن مسؤول مصرفي أن ​المصارف اللبنانية​ أوقفت عمليات السحب بالدولار​ الأميركي بانتظار إعادة فتح ​مطار بيروت الدولي​ المغلق منذ نحو أسبوعين في إطار إجراءات مواجهة انتشار ​فيروس كورونا​ المستجد، موضحاً أن "الدولار يتم استيراده من الخارج وهذا لم يعد ممكناً بسبب فيروس كورونا" المستجد، لافتاً إلى أن "مستوردي الدولار توقفوا عن العمل".​​​​​​​

