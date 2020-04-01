غبريل أكد وجود تراجع في إستيراد الدولار من الخارج

أكد الخبير الإقتصادي نسيب غبريل، في حديث تلفزيوني، وجود تراجع في إستيراد الدولار من الخارج، لافتاً إلى أن الأمر يعود إلى إرتفاع الكلفة بسبب الإجراءات القائمة بسبب إنتشار فيروس كورونا المستجد.
وتحدث غبريل في هذا السياق عن إغلاق الكثير من المطارات ووقف شركات الطيران رحلاتها، بالإضافة إلى الإجراءات التي تأخذها المصارف المركزية في العديد من الدول.
وكانت وكالة الصحافة الفرنسية قد نقلت عن مسؤول مصرفي أن المصارف اللبنانية أوقفت عمليات السحب بالدولار الأميركي بانتظار إعادة فتح مطار بيروت الدولي المغلق منذ نحو أسبوعين في إطار إجراءات مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، موضحاً أن "الدولار يتم استيراده من الخارج وهذا لم يعد ممكناً بسبب فيروس كورونا" المستجد، لافتاً إلى أن "مستوردي الدولار توقفوا عن العمل".
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