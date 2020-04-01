مدير شركة مكتّف لتحويل وشحن الأموال: الدولار لا يزال يستورد إلى لبنان بصورة طبيعية

أكد مدير وأحد مساهمي شركة مكتّف لتحويل وشحن الأموال ​ميشال مكتف​، في حديث تلفزيوني، أن ​الدولار​ لا يزال يستورد إلى ​لبنان​ بصورة طبيعية، مشيراً إلى أن عمليات الشحن لم تتوقف.

وفي حين لفت إلى أن الدولار متوفر حسب الطلب حيث أن بعض ​المصارف​ لا تزال تطلب، أكد أن الدولار كأي سلعة أخرى يتم شحنه عبر طائرات الشحن.

وكانت وكالة الصحافة الفرنسية قد نقلت عن مسؤول مصرفي أن ​المصارف اللبنانية​ أوقفت عمليات السحب بالدولار​ الأميركي بانتظار إعادة فتح ​مطار بيروت الدولي​ المغلق منذ نحو أسبوعين في إطار إجراءات مواجهة انتشار ​​فيروس كورونا​​ المستجد، موضحاً أن "الدولار يتم استيراده من الخارج وهذا لم يعد ممكناً بسبب فيروس كورونا" المستجد، لافتاً إلى أن "مستوردي الدولار توقفوا عن العمل".