مدير شركة مكتّف لتحويل وشحن الأموال: الدولار لا يزال يستورد إلى لبنان بصورة طبيعية

أكد مدير وأحد مساهمي شركة مكتّف لتحويل وشحن الأموال ميشال مكتف، في حديث تلفزيوني، أن الدولار لا يزال يستورد إلى لبنان بصورة طبيعية، مشيراً إلى أن عمليات الشحن لم تتوقف.
وفي حين لفت إلى أن الدولار متوفر حسب الطلب حيث أن بعض المصارف لا تزال تطلب، أكد أن الدولار كأي سلعة أخرى يتم شحنه عبر طائرات الشحن.
وكانت وكالة الصحافة الفرنسية قد نقلت عن مسؤول مصرفي أن المصارف اللبنانية أوقفت عمليات السحب بالدولار الأميركي بانتظار إعادة فتح مطار بيروت الدولي المغلق منذ نحو أسبوعين في إطار إجراءات مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، موضحاً أن "الدولار يتم استيراده من الخارج وهذا لم يعد ممكناً بسبب فيروس كورونا" المستجد، لافتاً إلى أن "مستوردي الدولار توقفوا عن العمل".
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