سفيرة لبنان في روما: السلطات الايطالية ابدت استعدادها لمساعدتنا في ملف عودة اللبنانيين

شكرت سفيرة لبنان في روما ميرا ضاهر في حديث تلفزيوني، ​الدولة اللبنانية​ على الخطة التي وضعتها لإعادة اللبنانيين الراغبين بالعودة الى لبنان، مشيرة الى أن "الفقرة التي تتحدث عن عودة ​الطلاب​ اللبنانيين غير واضحة وونتظر مزيدا من الايضاحات في هذا الشأن".

ولفتت ضاهر الى "اننا باشرنا بالتواصل مع السلطات الايطالية لتنظيم العودة، وقد ابدت السلطات استعدادها لمساعدتنا وفق شروط السلامة العامة".