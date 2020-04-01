شكرت سفيرة لبنان في روما ميرا ضاهر في حديث تلفزيوني، الدولة اللبنانية على الخطة التي وضعتها لإعادة اللبنانيين الراغبين بالعودة الى لبنان، مشيرة الى أن "الفقرة التي تتحدث عن عودة الطلاب اللبنانيين غير واضحة وونتظر مزيدا من الايضاحات في هذا الشأن".
ولفتت ضاهر الى "اننا باشرنا بالتواصل مع السلطات الايطالية لتنظيم العودة، وقد ابدت السلطات استعدادها لمساعدتنا وفق شروط السلامة العامة".
كانت هذه تفاصيل خبر سفيرة لبنان في روما: السلطات الايطالية ابدت استعدادها لمساعدتنا في ملف عودة اللبنانيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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