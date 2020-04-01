أشار رئيس شعبة العلاقات العامة في قوى الامن الداخلي العقيد جوزيف مسلم، في حديث تلفزيوني، إلى أن جميع المواطنين شعروا، في اليومين الماضيين، بحركة سير أكبر من السابق على الطرقات، لافتاً إلى أن السبب يعود إلى أن الكثيرين توجهوا إلى الصراف الآلي من أجل قبض الرواتب.
وأوضح مسلم أن قوى الأمن الداخلي بادر إلى منع التجمعات أمام الصرافات الآلية، وسعت إلى تنظيم المسألة، مشيراً إلى أن المديرية مستمرة بحملات التوعية بالإضافة إلى تطبيق القانون حيث تدعو الحاجة.
كانت هذه تفاصيل خبر جوزيف مسلم: مستمرون بحملات التوعية وتطبيق القانون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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