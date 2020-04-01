4 جرحى بينهم طفلان جراء اصطدام سيارة بحافة على طريق الضنية طرابلس

أصيب 4 أشخاص بينهم طفلان وامرأة بجروح في الظهر والصدر ورضوض عديدة في مختلف انحاء الجسم، نتيجة اصطدام سيارتهم بحافة الطريق في محلة البياض على طريق ​الضنية​ ـ ​طرابلس​.

وعمل جهاز الطوارئ والإغاثة في الجمعية الطبية الإسلامية و​الصليب الأحمر​ على إسعافهم ونقلهم إلى مستشفيي سير - الضنية الحكومي وطرابلس الحكومي للمعالجة.