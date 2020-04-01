قيومجيان لحب الله: وضعنا حداً للزبائنية والتنفيعات بمشروع "دعم الاسر الاكثر فقراً"

رد وزير الشؤون الاجتماعية السابق ​ريشار قيومجيان​، في بيان، إلى وزير الصناعة ​عماد حب الله​، قائلاً: "حباً بالله شبع اللبنانيون قنابل دخانية في الاعلام والمطلوب طرح حقائق بالادلة والارقام"، لافتاً إلى "نقلت أن الاحصاءات القديمة عن ​العائلات المحتاجة​ كانت ملغومة في ​وزارة الشؤون الاجتماعية​"، مشيراً إلى أن "هناك هامشاً علمياً للخطأ في أي احصاء لذا تجدد داتا المعلومات دورياً، وهذه الداتا ترفع الى رئاسة مجلس الوزراء وفق قاعدة بيانات معدة من قبل ​البنك الدولي​".

وأكد أن "القوات اللبنانية عبر وزيريها وضعت حداً للزبائنية والتنفيعات وهدر المال العام في مشروع "دعم الاسر الاكثر فقراً" واحيته من الموت السريري جراء تخمة البطاقات الموزعة، فخفضت العدد من 104 الاف الى 44 وفقا للدراسة التي كانت موضوعة عند انطلاقته وللاموال المرصودة له، كما قلصت عدد الموظفين الحشو".

ولفت إلى أننا "كنا نأمل لو ان الحكومة انطلقت من الداتا الموجودة مع تصحيحها ومشت بالقرض المطروح من قبل البنك الدولي لتغطية مستدامة في الفترة الحالية لاكثر من ١٠٠ الف عائلة بشكل علمي وفوري من دون محسوبيات وعشوائية كما هي خطتكم المرتجلة لايهام الرأي العام بوجود خطة".