أصدرت المديرية العامة ل​وزارة التربية والتعليم العالي​ المذكرة رقم 28، حول تعليق إستقبال طلبات الترشيح الحرة للامتحانات الرسمية للعام 2020، للشهادة المتوسطة والثانوية العامة بفروعها الأربعة في المناطق التربية، على أن يستأنف قبول الطلبات في تاريخ يحدد لاحقاً.

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