بلديتا الفرديس وشويا: إعفاء المشتركين من فاتورة المولدات الكهربائية عن شهر آذار

أعلنت كل من بلديتي الفرديس وشويا في قضاء حاصبيا، في قرار لكل منهما، إعفاء المشتركين من فاتورة المولدات الكهربائية عن شهر آذار الماضي، نظرا للأوضاع الاقتصادية الصعبة في ظل الحجر المنزلي لمواجهة فيروس الكورونا.
وكانت بلدية حاصبيا قد أطلقت صندوق التعاضد والتكافل الإنساني، لدعم ومساعدة الأسر الفقيرة والمحتاجة في حاصبيا.
ووجهت البلدية نداء إلى أصحاب الخير، وأبناء العطاء من المقيمين والمغتربين، واكدت أن "على الراغبين بالمساهمة الإتصال برئيس البلدية لبيب الحمرا على الرقم التالي: ٠١٨ ٣٤٣ ٠٣".
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