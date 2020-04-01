طرابلسي: سُمِحَ بإرسال الأموال للطلاب في الخارج والمصارف لا تقبل تحويلها من حسابات الاهل

أعلن عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ​إدغار طرابلسي​ في تصريح له عبر مواقع "التواصل الاجتماعي" أنه سُمِحَ بإرسال الأموال للطلاب في الخارج، والمصارف لا تقبل تحويلها من حسابات الاهل وتطالبهم بfresh money اي دولارات يشترونها من السوق"، متسائلا :"هل هذا معقول؟ نطالب بتسهيل الامر على الاهالي. يكفيهم همّهم نحو اولادهم بالخارج".

وكان مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان أعلن، قبل أيام، أن "المصارف تحسّساً منها بمسؤوليتها الوطنية والمهنية والإنسانية، كانت ولا تزال ملتزمة بتحويل المبالغ المناسبة للطلاب اللبنانيّين المقيمين في الخارج، إذا كان لدى هؤلاء ​الطلاب​ أو ذويهم حساب مصرفي في لبنان".