الصحة العالمية: سنبلغ قريباً مليون حالة إصابة بكورونا و 50 ألف وفاة

دعا مدير عام منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غبريسوس، "مختلف المنظمات الدولية، إلى دعم الدول النامية لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
ولفت غبريسوس، خلال مؤتمر صححفي، إلى أن "هناك حوالي 47 دولة التحقت بمسار التجارب على علاج جديد لفيروس كورونا".
كما شدد على أنه "سنصل قريباً إلى مليون حالة كورونا و 50 ألف حالة وفاة"، معرباً عن "قلقه من وتيرة الإنتشار السريع للفيروس".
وتوقّع غبريسوس أن "تتضاعف أعداد الوفيات بسبب كورونا في العالم خلال أسبوع".
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