الصحة العالمية: سنبلغ قريباً مليون حالة إصابة بكورونا و 50 ألف وفاة

دعا مدير عام ​منظمة الصحة العالمية​، تيدروس أدهانوم غبريسوس، "مختلف المنظمات الدولية، إلى دعم الدول النامية لمواجهة ​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​".

ولفت غبريسوس، خلال مؤتمر صححفي، إلى أن "هناك حوالي 47 دولة التحقت بمسار التجارب على علاج جديد لفيروس كورونا".

كما شدد على أنه "سنصل قريباً إلى مليون حالة كورونا و 50 ألف حالة وفاة"، معرباً عن "قلقه من وتيرة الإنتشار السريع للفيروس".

وتوقّع غبريسوس أن "تتضاعف أعداد الوفيات بسبب كورونا في العالم خلال أسبوع".