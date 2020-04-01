ترامب: احذر إيران من دفع ثمن باهظ إذا هاجمت ميليشياتها القوات الأميركية

حذّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب إيران من دفع "ثمن باهظ" إذا ما هاجمت هي أو حلفاؤها في العراق القوات الأميركية المنتشرة هناك.
وفي تصريح له عبر مواقع التواصل الإجتماعي، اعتبر ترامب أنه "إذا حصل هذا الأمر، ستدفع إيران ثمنا باهظا جدا"، وأضاف ترامب "بناء على معلومات، تخطط إيران أو حلفاؤها لهجوم مباغت يستهدف قوات أميركية أو منشآت في العراق".
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