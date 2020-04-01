افادت وكالة "بلومبيرغ" إلى أن "الاستخبارات الأميركية خلصت إلى أن الصين كانت تبلغ عن أعداد أقل من الأعداد الحقيقية للإصابات والوفيات بفيروس كورونا"، مشيرة الى أن "الاستخبارات الأميركية قدمت الأسبوع الماضي للبيت الأبيض تقريرا عن عدم إبلاغ الصين عن الأرقام الفعلية".
وفي وقت سابق، حذرت السلطات في الصين من موجة جديدة من فيروس كورونا قد تضرب البلاد.
ولفتت المتحدثة باسم اللجنة الوطنية للصحة في الصين الى ان "حالات الإصابة بفيروس كورونا المستوردة من الخارج قد تعرض البلاد لموجة جديدة من تفشي الفيروس".
كانت هذه تفاصيل خبر بلومبيرغ: الاستخبارات الأميركية قدمت للبيت الأبيض تقريرا عن عدم إبلاغ الصين عن الأرقام الفعلية حول كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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