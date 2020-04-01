حاكم نيويورك: نحتاج إلى 110 آلاف سرير طبي و37 ألف جهاز تنفس صناعي

اعلن حاكم نيويورك آندرو كومو أن "حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولاية تجاوزت 83 ألفا"، مؤكدا "اننا نحتاج إلى 110 آلاف سرير طبي و37 ألف جهاز تنفس صناعي".
وفي وقت سابق، اعتبر كومو أن "المعركة الحقيقية بمواجهة فيروس كورونا المتفشي في الولاية، لم تبدأ بعد، لكنه تحدث عما وصفه بأخبار سارة فيما يتعلق بعدد المتعافين من المرض".
واكد كومو في إفادة صحفية ان "الفيروس أقوى وأكثر خطورة مما توقعنا ما زلنا نصعد الجبل، المعركة الرئيسية على قمة الجبل"
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