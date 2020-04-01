بوتين يوقع مرسوما يمنح الحكومة الروسية سلطة إعلان حالة الطوارئ للحد من كورونا

وقع الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ مرسوما يمنح الحكومة الروسية سلطة إعلان حالة الطوارئ للحد من انتشار ​فيروس كورونا​. ويقترح القانون إعطاء الحكومة الروسية حق تنفيذ صلاحيات الهيئة التنسيقية للنظام الحكومي الموحد للقضاء على حالات الطوارئ في حالة نشوء تهديد أو أوضاع طارئة محددة. كما يعطي القانون الحكومة حق فرض حالة التأهب القصوى أو حالة الطوارئ في البلاد أو جزء منها، والحق في تحديد الواجبات المفروضة لتنفيذ قواعد نظام حالة التأهب القصوى أو حالة الطوارئ.

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