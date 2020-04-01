رئيس الحكومة الفرنسي: لا يوجد نظام صحي في العالم كان مستعداً لمواجهة كورونا

أشار رئيس الحكومة الفرنسي ​ادوارد فيليب​، إلى أنه "لا يوجد نظام صحي بالعالم كان مستعداً لمواجهة موجة بحجم ​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​".

وكانت السلطات الفرنسية أعلنت في وقت سابق، بأن وباء ​كورونا​ اودى بحياة 3523 شخصاً في البلاد، كما تضاعف عدد المرضى في أقسام الإنعاش خلال أسبوع وبلغ مساء الثلاثاء 5565 (+458).

من جهته، أشار المدير العام للصحة جيروم سالومون في مؤتمره الصحافي اليومي إلى أن "هذا الوضع الذي تعيشه فرنسا جراء كورونا، غير مسبوق على الإطلاق في تاريخ الطبّ الفرنسي".