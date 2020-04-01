رئيس الحكومة الفرنسي: لا يوجد نظام صحي في العالم كان مستعداً لمواجهة كورونا

أشار رئيس الحكومة الفرنسي ادوارد فيليب، إلى أنه "لا يوجد نظام صحي بالعالم كان مستعداً لمواجهة موجة بحجم فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
وكانت السلطات الفرنسية أعلنت في وقت سابق، بأن وباء كورونا اودى بحياة 3523 شخصاً في البلاد، كما تضاعف عدد المرضى في أقسام الإنعاش خلال أسبوع وبلغ مساء الثلاثاء 5565 (+458).
من جهته، أشار المدير العام للصحة جيروم سالومون في مؤتمره الصحافي اليومي إلى أن "هذا الوضع الذي تعيشه فرنسا جراء كورونا، غير مسبوق على الإطلاق في تاريخ الطبّ الفرنسي".
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