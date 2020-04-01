السلطات الإيطالية: 727 حالة وفاة جديدة وأكثر من 110 آلاف مصاب بكورونا

أعلنت السلطات الإيطالية تسجيل 727 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في البلاد، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 13155 شخصاً.
ولفتت السلطات إلى أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس بلغ 110574 حالة، خلال الساعات الـ 24 الأخيرة، بعد تسجيل قرابة الـ 5 آلاف إصابة جديدة.
من جهتها، أشارت وكالة "الأناضول" في وقت سابق من هذا اليوم، إلى أن "طائرة شحن عسكريّة تركيّة محمّلة بمساعدات طبيّة، قد أقلعت من مطار "أتيمسكوت" العسكري في العاصمة التركية أنقرة، متّجةً نحو إسبانيا وإيطاليا الأكثر تضرّرًا بفيروس "كورونا" المستجد".
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