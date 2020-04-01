أشار نائب الرئيس الاميركي مايك بنس إلى أنه "في هذه اللحظة أكثر سيناريو مشابه للولايات المتحدة الأميركية هو إيطاليا".
وفي رسالة وجهها للأميركيين، أشار بنس إلى أن "أيام صعبة بانتظارهم، لكن المستقبل بأيديهم".
بالتوازي، أعلنت شبكة "سي بي إس نيوز" الأميركية، في وقت سابق، ارتفاع عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى 4080 حالة وفاة، وذلك عقب تسجيل 865 حالة وفاة جديدة، لافتةً إلى أن "هذا الرقم الذي تم تسجيله في يوم واحد لم يحدث من قبل".
كانت هذه تفاصيل خبر بنس: أكثر سيناريو مشابه للولايات المتحدة الآن هو إيطاليا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.