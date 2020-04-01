بنس: أكثر سيناريو مشابه للولايات المتحدة الآن هو إيطاليا

أشار نائب الرئيس الاميركي ​مايك بنس​ إلى أنه "في هذه اللحظة أكثر سيناريو مشابه للولايات المتحدة الأميركية هو ​إيطاليا​".

وفي رسالة وجهها للأميركيين، أشار بنس إلى أن "أيام صعبة بانتظارهم، لكن المستقبل بأيديهم".

بالتوازي، أعلنت شبكة "سي بي إس نيوز" الأميركية، في وقت سابق، ارتفاع عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى 4080 حالة وفاة، وذلك عقب تسجيل 865 حالة وفاة جديدة، لافتةً إلى أن "هذا الرقم الذي تم تسجيله في يوم واحد لم يحدث من قبل".