روسيا ترصد 16 مليار يورو للتصدي لتداعيات كورونا

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رصدت روسيا 1,400 مليار روبل (16,2 مليار يورو) للتصدي لتداعيات فيروس كورونا ولاتّخاذ تدابير لدعم الاقتصاد، وفق ما أعلن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين.

وقال ميشوستين خلال جلسة للحكومة أجريت عبر تقنية الفيديو وبثّت عبر التلفزيون إن "وزارة المالية رصدت ما مجموعه 1,400 مليار روبل لمكافحة فيروس كورونا وتطبيق تدابير التصدي للأزمة".

وضمن التدابير المعلنة، رصد مساعدة للشركات الصغيرة والمتوسطة و"تمديد مهل تسديد عدد من الغرامات والمنع الموقت لتجميد حساباتها"، كما دعم المتعثرين ماليا "ما من شأنه أن يحرر من تترتّب عليهم ديون تراوح قيمتها بين 50 و700 ألف روبل من التزاماتهم".

كذلك أعلن رئيس الوزراء الروسي تدابير لدعم المناطق الروسية التي غالبا ما تعتمد على المساعدة الفدرالية، بهدف "تعويض النقص اللاحق بموازناتها جراء تراجع المداخيل".

وكان ميشوستين قد أعلن أواسط آذار/مارس حزمة تدابير لدعم الاقتصاد بنحو 300 مليار روبل.

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والأسبوع الماضي أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بإعفاء الشركات الصغيرة والمتوسطة من الضرائب لمدة عشرة أشهر.

ومذّاك اتّخذت روسيا تدابير عزل صارمة باتت مفروضة على غالبية مناطق البلاد لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد الذي أوقع إلى الآن 2,777 إصابة مؤكدة و24 وفاة على الأراضي الروسية.

وبعد أداء اقتصادي ضعيف في العام 2019، يواجه الاقتصاد الروسي خطر تبخّر آمال الانتعاش في العام 2020 علما أن البلاد تواجه أيضا مشكلة انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية، والتي تراجعت الإثنين إلى أدنى مستوى لها منذ 18 عاما.

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