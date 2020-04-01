احتمال إصابة 1.8 مليون بريطاني بـ"كورونا"

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نصر المجالي: أعرب باحثون بريطانيون عن اعتقادهم بأنه يمكن أن يكون لدى المملكة المتحدة بالفعل 1.8 مليون مريض بالفيروس التاجي حيث أصيب واحد من كل 37 شخصًا بالمرض.

وقام باحثون في إمبريال كوليدج لندن، بقيادة المستشار الحكومي للشؤون العلمية البروفيسور نيل فيرغسون، بدراسة تفشي الفيروسات التاجية في جميع أنحاء أوروبا للتنبؤ بمقاييسها الحقيقية.

وكان البروفيسور فيرغسون أحد الخبراء البريطانيين الأوائل منذ بدء تفشي المرض وكان عمله هو الذي أقنع الحكومة بإصدار أمر بإغلاقها.

ومن المتوقع أن يعاني واحد من كل سبعة أشخاص - 7.5 مليون مواطن في إسبانيا ، بفيروس COVID-19 بالفعل ، إلى جانب 10 في المائة من الإيطاليين.

ويقترح البروفيسور فيرغسون وزملاؤه الآن أن أربعة في المائة من الأشخاص في 11 من أغنى بلدان أوروبا أصيبوا بالعدوى – أي نحو حوالي 19 مليون شخص.

أصيبوا وتعافوا

ويُعتقد أن ملايين الأشخاص قد أصيبوا بالفيروس وتعافوا منه في منازلهم، مما أدى إلى ارتفاع عدد الإصابات في المملكة المتحدة وإسبانيا وإيطاليا وبلجيكا وسويسرا والسويد وفرنسا والنمسا والدنمارك وألمانيا والنرويج إلى حد كبير عن منظمة الصحة العالمية مجموعه 366000.

وقال تقرير لصحيفة (ديلي ميل) إنه بالإضافة إلى النظر في عدد الأشخاص الذين لقوا حتفهم بسبب الفيروس التاجي في كل دولة، فإن فريق علماء (إمبريال كوليدج) بحث أيضا في أنواع إجراءات الإغلاق التي أدخلتها كل دولة ومتى بدأوا بها.

وحسب الدراسة كانت النرويج صاحبة أدنى معدلات الإصابة المقدرة، حيث يعتقد أن 0.41 في المائة فقط من سكانها البالغ عددهم 5.5 مليون نسمة قد اصابوا الفيروس التاجي (حوالي 22400 شخص).

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وفي ألمانيا، كان يعتقد أن معدل الإصابة 0.72 في المائة (577000 شخص)، وفقًا للبيانات التي تم تقديرها في 28 مارس.

وإلى جانب إسبانيا وإيطاليا، اللتين كان لديهما تقديرات مجتمعة حول إصابة حوالي 13.6 مليون شخص، لم يكن عدد الضحايا في أي دولة أخرى أعلى من أربعة في المئة.

عديد الاصابات

ويعتقد أن الإصابات كانت على النحو التالي، في بلجيكا كان يعتقد أن 3.7 في المائة (600 433 شخص)، سويسرا 3.2 في المائة (269000)، السويد 3.1 في المائة (200 316)، فرنسا 3 في المائة (2.035 مليون)، المملكة المتحدة 2.7 في المائة (1.775 ألفا)، النمسا 1.1 في المائة (97.400) والدنمارك 1.1 في المائة (64.500).

وقال الفريق في البحث إنه يقدر أنه كان هناك عدد أكبر بكثير من الإصابات أكثر مما تم الإبلاغ عنه حاليًا "من المحتمل أن يكون المستوى العالي من عدم التأكد من الإصابات التي نقدرها هنا بسبب التركيز على الاختبار في المستشفيات بدلاً من المجتمع".

وأضاف: "'على الرغم من ذلك، لم يصب سوى أقلية صغيرة من الأفراد في كل دولة .. وتشير تقديراتنا إلى أن السكان في أوروبا ليسوا قريبين من مناعة القطيع (50-75٪)".

ويشار إلى أن الورقة البحثية التي أعدها فريق (إمبريال كوليدج) تهدف إلى معرفة مدى فعالية عمليات الإغلاق والتدابير الاجتماعية في حماية الناس.

ويتوقع أن يكون الإغلاق في إيطاليا - التي لديها أعلى عدد من القتلى في أي بلد في العالم - قد أنقذ 38 ألف شخص.

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