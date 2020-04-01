شكرا لقرائتكم خبر عن باحث فى شؤون الجماعات الإرهابية يكشف تفاصيل العلاقة بين الإخوان والكيان الصهيونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عمرو فاروق، الباحث فى شؤون الجماعات الاٍرهابية، أن هناك الكثير من الأحداث والوقائع التي تؤكد توثيق العلاقات بين جماعة الإخوان والكيان الصهيوني الإسرائيلي على مدار السنوات الماضية، مشيرا إلى أن القاهرة استضافت لقاءات جمعت بين قيادات الإخوان والسفير الاسرائيلي عدة مرات تحت مسمى التواصل والدعم السياسي للجماعة خلال العقود الماضى.

وقال الباحث فى شؤون الجماعات الاٍرهابية، فى تصريح لـ"الخليج 365"، إن هذه اللقاءات جاءت برعاية الحزب الديمقراطي الأمريكي، بهدف دعم الجماعة في الوصول للحكم، وتصدر المشهد الساسي في المنطقة العربية، وهي الخطوة التي لن تتحقق إلا بموافقة الكيانات الصهيوني، وضمان الحفاظ على أمن واستقرار إسرائيل في المقام الأول .

وأكد الباحث في شؤون الجماعات الاٍرهابية، أن هناك الكثير من الشواهد التي كشفت علاقات التطبيع بين الإخوان والكيان الصهيوني منها الدعوات التي أطلقها عصام العريان بالترحيب باليهود في مصر والحصول على ممتلكاتهم، وحضور أبو بكر خلاف احد العناصر المعنية بالملف الإعلامي داخل الحماعة والذي ثبتت علاقته من قبل بالتواصل مع الكيانات الصهيوني ومراسلتهم من داخل القاهرة ، وتم اكتشاف وثائق رسمية متبادلة بينه وبينه عناصر صهيونية قبل هروبه إلى تركيا ، فضلا عن مشاركته في مؤتمر رسمي يخص الأمن القومي الإسرائيلى في 2019.

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ولفت عمرو فاروق إلى أن قناة الجزيرة الإخوانية اعتادت استضافة خبراء ومفكرين صهاينة تحت لافته الرأي الآخر، وما هو إلا تطبيع رسمي لاسيما أن الكثير من قيادات الجماعة المعنيين بالملف السياسي والإعلامي يرتبطون بعلاقات وثيقة مع بعضهم، موضحا أن النظام السياسي التركي الذي يضع تحتضن الجماعة ومشروعها في إقامة الخلافة المزعومة، يعتبر أهم المطبعين من الكيان الصهيوني لاسيما في الاقتصاديات العسكرية والتدريب وتبادل الخبرات المسلحة .