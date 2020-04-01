شكرا لقرائتكم خبر عن رغم كورونا.. "خطة البرلمان" تعقد 8 اجتماعات الأسبوع المقبل لمناقشة الموازنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن موعد انعقاد أولى جلسات اللجنة لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021، لافتا إلى أن أول اجتماع سيكون يوم الاثنين القادم، برئاسة الدكتور حسين عيسى، رئيس اللجنة، وذلك بعد أن يتم إحالة مشروع الموازنة للجنة من الدكتور على عبد العال رئيس المجلس.

وأوضح سالم، فى تصريح لـ"الخليج 365"، أن لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان ستعقد 8 اجتماعات على مدار الأسبوع المُقبل بعد إحالة مشروع الموازنة مُباشرة من رئيس المجلس للجنة نظرا للظروف الحالية التى تمر بها البلاد والتى دفعت إلى تأجيل انعقاد الجلسات العامة للبرلمان.

وأكد وكيل لجنة الخطة والموازنة، التزام اللجنة، خلال اجتماعاتها بكافة التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية التى أعلنتها الدولة المصرية ومنظمة الصحة العالمية والأمانة العامة لمجلس النواب، لافتا إلى أن قاعة الشورى الرئيسية تتسع لأكثر من 100 نائب، وأن الحضور فى الجلسة الواحدة لاجتماعات اللجنة لن يتخطى الـ30 فرد.

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وتعقد اللجنة اجتماعين يوم الاثنين، الأول لعرض الصورة الإجمالية لمشروع الموازنة العامة للدولة بحضور ممثلى وزارتى المالية والتخطيط، والثانى لمناقشة موازنة وزارة الشباب والرياضة.

وتعقد اللجنة اجتماعين آخرين يوم الثلاثاء لمناقشة موازنتى وزارتى الكهرباء والطاقة المتجددة والبترول والثروة المعدنية، وتناقش فى اجتماعين لها يوم الأربعاء موازنتى وزراتى الزراعة واستصلاح الأراضى، والرى والموارد المائية، وتختتم اجتماعاتها خلال الأسبوع يوم الخميس بمناقشة موازنتى وزارتى النقل والتموين والتجارة الداخلية.