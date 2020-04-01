شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب الوفد يشيد بجهود الرئيس والسلطة التنفيذية لمواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد، بيانا اليوم، أشاد خلاله بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في مواجهة فيروس كرونا المستجد كوفيد 19، وبالدور الكبير الذي بذلته السلطة التنفيذية والجهات المعنية حماية لأرواح وصحة المواطنين.

ووجه رئيس الوفد، الشكر لجموع الوفدين وعلى رأسها اللجان النوعية والعامة ولجان الشباب والمرأة، التي تعمل على مدار الساعة دعمًا للدولة المصرية، ومساندة للمواطنين في مواجهة هذا الخطر الداهم.

وطالب "أبو شقة" الوفديين في جميع ربوع وأنحاء مصر من أسوان إلى الإسكندرية، بمواصلة العمل على مدار الساعة وبشكل يومي بما يتفق مع مبادئ الحزب وتاريخه طوال أكثر من 100 عام.

وشدد "أبو شقة" على ضرورة تكثيف الحملات والمبادرات في جميع ربوع وأنحاء مصر من أسوان إلى الإسكندرية بشكل يومي، سواء بالتطهير أو التعقيم أو التوعية، وكل أشكال وصور دعم مؤسسات الدولة في خطتها وجهودها لمكافحة الوباء، مشيدًا بدور جيش مصر الأبيض، من الأطباء وأطقم التمريض، والهيئات الصحية وجميع العاملين في وزارة الصحة، وكذلك دور أعضاء حزب الوفد وأبناء بيت الأمة في دعمهم المستمر لهذا الدور.

وجاء نص البيان كالتالي:-

في ضوء التحديات التي تواجه الدولة المصرية والعالم نظرا لانتشار فيروس كورونا الخبيث واستمرارا من الحزب في دعم الدولة المصرية والوقوف مع المواطن المصري ، فقد أصدرت توجيهات إلى جميع لجان الوفد بالمحافظات وكافة لجان المرأة والشباب وكذا نواب الحزب بالبرلمان، للعمل على مدار الساعة على مساعدة المواطنين في مواجهة هذا الخطر الداهم وقد تابعت أعمالهم من أسوان للإسكندرية بشكل يومي.

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وقد سررت كثيرا بما قام به الوفديون في كافة ربوع مصر من تعقيم للمساجد والكنائس وتقديم خدمات التعليم عن بعد، وتوزيع آلاف الشنط للوقاية من الفيروس وتقديم كراتين الوقاية إلى مستشفيات الحميات وتعقيم المصالح الحكومية والمستشفيات والنوادي في أغلب مراكز الجمهورية بالإضافة إلى تعقيم آلاف المنازل وتقديم مبادرة أسأل واستشر و التي قدمها محامو الحزب للمواطنين.

وأطلق حزب الوفد بالتعاون مع جريدة الوفد والبوابة الإلكترونية مبادرة" مدرسك في بيتك" والتي تدعم التعليم عن بعد وتهدف إلى تقديم الدروس التعليمية" أون لاين" مجانا للطلاب في منازلهم مراعاة للظروف الحالية.

كما أتقدم بالشكر للقائمين على مبادرة مصر أفريقيا التي أكدت على تواصل الحزب على المستوى الأفريقي، و التي لاقت إشادة من وسائل الإعلام الإفريقية وصحف شمال أفريقيا بهذه المبادرة كما أتوجه بالشكر إلى للجان الوفد ذات النشاط الملحوظ في هذا المجال وعلى سبيل المثال القليوبية والبحيرة والغربية والإسكندرية،وبهذه المناسبة يشيد الحزب بالجهود الفائقة التي بذلتها وتبذلها كافة القيادات التنفيذية وعلى هامتها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

كما نشيد بالجهود التي بذلتها وتبذلها الشرطة المصرية في سبيل تنفيذ كافة ما يصدر من قرارات وتعليمات من السلطة التنفيذية حماية لأرواح وصحة المواطنين، وكذلك جهود وزارة الصحة وأطباء مصر وأطقم التمريض في جميع المستشفيات والهيئات الصحية، الذين يبذلون جهودًا كبيرة، وكل ما لديهم من الغالي والنفيس للعبور بالبلاد إلى بر الآمان..