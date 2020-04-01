محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات
أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، أن أعدادا الوفيات جراء فيروس كورونا المتحور (كوفيد-19) تضاعفت خلال الأسبوع الماضي مقارنة بالأسابيع السابقة.
وأعرب جيبريسوس، خلال مؤتمر صحفي منعقد حاليًا لكشف مستجدات أزمة كورونا، عن قلقه من سرعة انتشار وباء كورونا على مستوى العالم، مشيرًا إلى أن الأسابيع الخمس الماضية شهدت زيادة استثنائية في أعداد الإصابات بالوباء.
وقال مدير المنظمة، إنه متوقع وصول عدد إصابات وباء كورونا إلى أكثر من مليون إصابة و50 ألف وفاة في وقت قريب
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة العالمية: سنصل قريبًا لمليون إصابة بكورونا و50 ألف وفاة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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