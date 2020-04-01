لبنان يسجل حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - بيروت - ( د ب أ)



أعلن وزير الصحة اللبناني حسن حمد، عن بدء مرحلة جديدة فى مواجهة فيروس كورونا، يوم الأحد المقبل، مع بدء عودة المغتربين اللبنانيين، مشيرًا إلى أن نسبة الوفيات تبلغ 3%

يأتي ذلك بعد ارتفاع عدد المتوفين بفيروس "كورونا" المستجد في لبنان إلى 14 بعد وفاة حالتين، فيما ارتفع عدد حالات الشفاء إلى 43.

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وكانت وزارة الصحة، أعلنت في وقت سابق اليوم الأربعاء، عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس "كورونا المستجد إلى 479 بزيادة 16 حالة عن يوم أمس، مشيرة إلى أن عدد الفحوصات التي أجريت في الساعات الـ 24 ساعة الماضية بلغ 490 فحصًا.

ويقوم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي والأمن العام بتسيير دوريات وتنفيذ انتشار على الطرقات الداخلية في مختلف المناطق اللبنانية بهدف تطبيق مقررات مجلس الوزراء القاضية بالتزام جميع المواطنين حالة التعبئة العامة والبقاء في منازلهم وعدم الخروج منها إلا للضرورة القصوى.

وكان مجلس الوزراء اللبناني قد مدد التعبئة العامة التي أعلنت في 15 مارس الماضي حتى 12 أبريل الحالي