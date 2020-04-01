أعرب الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون عن دهشته من عدد المواطنين الجزائريين العالقين في تركيا مؤكدا ان سلطات بلاده ستتعامل مع العالقين في تركيا بتمحص وتدقيق بما يمكنها التأكد من هوية الاشخاص فردا فردا بما لا يدع اي مجال للتسلل الهاربين إلى داخل حدود بلاده
وقال تبون في تصريحات نقلتها عنه اليوم الاربعاء وسائل اعلام جزائرية أنه
مبديا استغرابه من كونهم لا يملكون جوازات سفر وبحوزتهم تذاكر سفر بتاريخ ابريل 2020
وأضاف تبون: "بعد يومين أو 3 أيام قالوا إن هناك شخصين، ثم أصبحوا 250، ثم وصل الرقم إلى 1850.. من أين أتوا؟ لذا طلبنا قوائم بأسمائهم"،
وتابع الرئيس الجزائري: "اتخذنا قرارا بإجلاء العائلات، والبقية ندقق في هوياتهم فردا فردا"، مشددا على أنه لن يسمح بتسلل أي أشخاص غير مرغوب فيهم.
يذكر أن تركيا أثارت قلق دول الجوار والعالم أجمع، عندما قامت بنقل مرتزقة سوريين وأسلحة إلى ليبيا، لدعم حكومة فايز السراج، مما يشمل خرقا للقوانين الدولية، ولقرار مجلس الأمن بحظر نقل الأسلحة إلى ليبيا.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الجزائر: لن نسمح باستغلال العالقين في تركيا لاختراق حدودنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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