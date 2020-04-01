وزارة الطاقة الجزائرية تنفي شائعات عن غلق محطات الوقود بسبب "كورونا"



أكدت وزارة الطاقة الجزائرية، أن محطات الوقود ستبقى مفتوحة على مدار الـ24 ساعة خلال كل أيام الأسبوع، نافية بذلك شائعات ترددت على مواقع التواصل الاجتماعي عن غلقها بسبب فيروس "كورونا السمتجد".

وذكرت وزارة الطاقة الجزائرية، في بيان اليوم الأربعاء، أنها تنفي هذه الشائعات بشكل قطعي، مؤكدة توافر جميع المنتجات البترولية بكميات كافية من شأنها تلبية كل الطلبات، مهما كان حجمها بكل أريحية.

وأضاف البيان، نعلم أيضا الرأي العام أن المخازن المتوفرة بمحطات الوقود التابعة مملوءة بنسبة تفوق 75% بتاريخ 30 مارس الماضي، مقابل 60% عند اتخاذ إجراءات الحجر الصحي التي أقرتها السلطات"، مؤكدة أن عمليات التموين وتوزيع الوقود بشبكة محطات الوقود تجري بشكل مستمر ومنتظم.

