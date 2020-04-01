ضبطت البحرية السريلانكية مواد ميثامفيتامين وكيتامين، قدرت قيمتها بحوالي 65 مليون دولار، اليوم الأربعاء، في أكبر عملية ضبط المخدرات في البلاد وفق ما قال مسؤولون.

وبناءً على معلومات مؤكدة، دهمت السلطات سفينة لا تحمل علم أي بلد في المياه الجنوبية للبلاد، وألقت القبض على تسعة رجال باكستانيين يشتبه في تهريبهم المخدرات.

وقال قائد البحرية بيال دي سيلفا، إن أفراد البحرية الذين كانوا يرتدون ملابس واقية خاصة تحسباً لإصابة المشتبه بهم بفيروس كورونا، عثروا على 605 كيلوغرامات من الميثامفيتامين و579 كيلوغراماً من الكيتامين.

وأضاف دي سيلفا للصحافيين في العاصمة كولومبو «هذه المرة الأولى التي نجد فيها الكيتامين، ومن المرجح أن المهربين كانوا يحاولون نقل هذه البضائع إلى وجهة في شرق آسيا».

وقالت وزارة الدفاع السريلانكية، إن المخدرات تقدر قيمتها في الشوارع في كولومبو بحوالي 12500 مليون روبية (65 مليون دولار)، ما يجعلها أكبر عملية ضبط للمخدرات في البلاد.

والشهر الماضي، ضبطت البحرية سفينتي صيد أجنبيتين تحملان هيرويين وميثامفيتامين تقدر قيمتهما بأكثر من 33 مليون دولار.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ضبط كمية قياسية من المخدرات بـ 65 مليون دولار في سريلانكا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.