زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب جنوب غرب الصين

ذكر مركز شبكات الزلازل الصيني أن زلزالاً بقوة 5.6 درجة ضرب مقاطعة «غانزي» التي تتمتع بحكم ذاتي، بإقليم سيتشوان جنوب غرب الصين في الساعة الثامنة و23 دقيقة مساء اليوم الأربعاء بتوقيت بكين.

وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» اليوم، إن مركز الزلزال يقع عند خط عرض 33.04 درجة شمالاً وخط طول 98.92 درجة شرقاً. كما يقع مركز الزلزال على عمق عشرة كيلومترات.

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