43 ألف وفاة و800 ألف إصابة بـ«كورونا» عبر العالم

أودى فيروس كورونا المستجدّ بحياة ما لا يقلّ عن 43082 شخصاً في العالم منذ ظهوره في ديسمبر في الصين، وفق حصيلة أعدّتها وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسمية الأربعاء عند الساعة 11,00 ت غ.

وشُخصت رسمياً إصابة 865970 شخصاً في 186 بلداً ومنطقة منذ بدء تفشي الوباء. وهذا العدد لا يعكس الصورة كاملة كون دولاً كثيرة تكتفي بفحص الأفراد الذين تستدعي إصابتهم نقلهم إلى المستشفى.

ومن بين مجموع حالات الإصابة بالفيروس، يُعتبر اليوم ما لا يقلّ عن 172500 شخص متعافين في العالم.

وإيطاليا التي سجّلت أول وفاة بـ«كورونا المستجدّ» على أراضيها في أواخر فبراير، هي الدولة الأكثر تضرراً من المرض مع 12428 وفاة من أصل 105792 إصابة. وتقول السلطات الإيطالية، إن 15729 شخصاً تعافوا.

أما الدول الأكثر تأثراً بالمرض بعد إيطاليا، فهي إسبانيا مع 9053 وفاة من أصل 102136 إصابة والولايات المتحدة التي سجّلت 4081 وفاة من أصل 189633 إصابة وكذلك فرنسا التي أبلغت عن 3523 وفاة من أصل 52128 إصابة.

في المجمل، أحصت الصين حيث بدأ ظهور الوباء للمرة الأولى في أواخر ديسمبر، 2019,81554 إصابة (36 إصابة جديدة بين الثلاثاء والأربعاء) بينها 3312 وفاة (7 حالات جديدة)، فيما تعافى 76238 شخصاً.

وبذلك، تكون الولايات المتحدة الدولة الأكثر تأثراً بالمرض من حيث عدد الإصابات.

ومنذ الساعة 19,00 ت غ الثلاثاء، أعلنت سلوفاكيا وبوتسوانا والكونغو والسلفادور تسجيل أولى الوفيات جراء الفيروس على أراضيها.

وعند الساعة 10,00 ت غ الثلاثاء، أحصت أوروبا 31083 وفاة من أصل 468792 إصابة، والولايات المتحدة وكندا 4179 وفاة من أصل 198119 إصابة وآسيا 3938 وفاة من أصل 110069 إصابة والشرق الأوسط 3147 وفاة من أصل 58831 إصابة وأميركا اللاتينية والكاريبي 513 وفاة من أصل 19160 إصابة وإفريقيا 200 وفاة من أصل 5778 إصابة وأوقيانيا 22 وفاة من أصل 5224 إصابة.

أُعدّت هذه الحصيلة استناداً إلى معطيات جمعتها مكاتب «فرانس برس» من السلطات الوطنية المعنية ومنظمة الصحة العالمية.