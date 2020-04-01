قالت وزارة الصحة الإسبانية، إن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد تجاوز مستوى المائة ألف، اليوم الأربعاء، في حين سجل عدد الوفيات خلال 24 ساعة مستوى قياسياً جديداً.

وقالت الوزارة إن عدد حالات الإصابة بلغ 102136 حالة ارتفاعاً من 94417 حالة أمس الثلاثاء.

وارتفع إجمالي عدد الوفيات بسبب المرض إلى 9053 حالة من 8189 حالة أمس. وسجل عدد الوفيات اليومي مستوى قياسيا عند 864 رغم أن الزيادة كنسبة مئوية جاءت أقل من مستوياتها في الأيام السابقة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إسبانيا تسجل 100 ألف إصابة بـ«كورونا» وأكثر من 9 آلاف وفاة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.