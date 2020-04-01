بريطانيا.. “حصيلة قياسية” لوفيات كورونا في يوم واحد

سجلت بريطانيا، الأربعاء، للمرة الأولى أكثر من 500 وفاة في يوم واحد بفيروس كورونا المستجد.

وأعلنت وزارة الصحة البريطانية، على تويتر، تسجيل 563 وفاة بالفيروس، مما يرفع إلى 2352 الحصيلة الإجمالية للمتوفين بالوباء على الأراضي البريطانية.

كما تجاوزت حالات الإصابة بكورونا في البلاد الـ29 ألف حالة.

وقال وزير الإسكان البريطاني، روبرت جنريك، في وقت سابق اليوم، إن عدد الوفيات نتيجة الإصابة بفيروس كورونا سيزيد على الأرجح قبل أن يتحسن الوضع، لكن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة تبطئ انتشار المرض.

وأضاف جنريك لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) “من الجلي أن الأسبوعين المقبلين سيكونان حرجين ومن الممكن، بل من المرجح، أن يتدهور الوضع فيما يتعلق بالأعداد في الأيام القادمة قبل أن يتحسن”.

ويوم أمس، سجلت بريطانيا وفاة الضحية الأصغر سنا من جراء “كوفيد-19″، حيث يتعلق الأمر بفتى بريطاني عمره 13 عاما.